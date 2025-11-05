Dramma a Moncalieri, una donna di 45 anni investita da un furgone: morta durante la corsa in ospedale

Una donna di 45 anni è morta nella serata di oggi, mercoledì 5 novembre, in ambulanza dopo essere stata investita da un furgone a Moncalieri, in strada Revigliasco, all'altezza del civico 170. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19.
Inutile la corsa in ospedale
Le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime: l’équipe sanitaria dell’ambulanza del 118 di Azienda Zero l'ha trasportata al CTO, continuando senza sosta le manovre di rianimazione. La donna è però deceduta subito dopo l'arrivo in ospedale.
La vittima si chiamava Daniela Gherasim, 45enne madre di una ragazza: abitava a pochi passi da piazza Bengasi. Ora le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e capire se il conducente del furgone fosse ubriaco.