Moncalieri | 05 novembre 2025, 19:14

Dramma a Moncalieri, una donna di 45 anni investita da un furgone: morta durante la corsa in ospedale

L'incidente in strada Revigliasco. La corsa disperata al Cto non è bastata

Una donna di 45 anni è morta nella serata di oggi, mercoledì 5 novembre, in ambulanza dopo essere stata investita da un furgone a Moncalieri, in strada Revigliasco, all'altezza del civico 170. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19.

Inutile la corsa in ospedale

Le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime: l’équipe sanitaria dell’ambulanza del 118 di Azienda Zero l'ha trasportata al CTO, continuando senza sosta le manovre di rianimazione. La donna è però deceduta subito dopo l'arrivo in ospedale.

La vittima si chiamava Daniela Gherasim, 45enne madre di una ragazza: abitava a pochi passi da piazza Bengasi. Ora le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e capire se il conducente del furgone fosse ubriaco.

