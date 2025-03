Bardonecchia, addio ai Frecciarossa? La sindaca Rossetti chiede aiuto a Salvini e Santanché: "Sperimentare i weekend e alta stagione"

Bardonecchia reclama la sua fermata per i treni Tgv e Frecciarossa

Non si placa il dibattito intorno alla decisione di cancellare la fermata dei Frecciarossa e Tgv a Bardonecchia, ultimo Comune della val di Susa prima del confine francese. Dopo le notizie delle scorse settimane, con tanto di dibattito in Consiglio regionale, il sindaco Chiara Rossetti ha scritto una lettera al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e al Ministro del Turismo, Daniela Santanché per chiedere il supporto a favore del ripristino della fermata di Bardonecchia del Frecciarossa Milano-Parigi.

"Bardonecchia - ricorda il sindaco Rossetti - non è soltanto una località alpina: è un comune turistico di primaria importanza, con oltre 3000 posti letto alberghieri, 14.000 seconde case ed una fruizione quattro stagioni, grazie ad un’offerta, che spazia dallo sci invernale al trekking, alla mountain bike, all’outdoor estivo, fino al turismo culturale e transfrontaliero”.



“A ciò si aggiungono - prosegue il primo cittadino - due infrastrutture di rilievo europeo, tra cui il Traforo ferroviario del Frejus, il primo valico alpino della storia, che ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo dei collegamenti tra l’Italia ed il resto dell’Europa. Privare Bardonecchia della fermata dell’Alta Velocità significa penalizzare non solo il turismo e l’economia locale, ma anche la logica dell’integrazione territoriale, in una fase storica in cui la connessione tra aree interne, montane e grandi centri urbani dovrebbe rappresentare una priorità”.



“Chiediamo quindi - dice ancora il sindaco Rossetti - l'int:ervento per valutare con Trenitalia France il ripristino della fermata del Frecciarossa a Bardonecchia, anche in forma sperimentale, nel fine settimana o nei periodi di alta affluenza, al fine di misurarne concretamente l’impatto. D’altronde, domandiamo che, come per la Maurienne, anche la Valle di Susa, possa usufruire di due fermate, Oulx e Bardonecchia. Istanze di un territorio che ha molto da offrire e che chiede semplicemente di poter restare connesso all’Italia ed all’Europa”.

"Speriamo - dichiara, infine, Chiara Rossetti - di poter incontrare il ministro Matteo Salvini, in occasione della Sua prossima visita a Torino il 1 aprile, per illustrare le esigenze del territorio di Bardonecchia ed avere un suo appoggio per poter riavere presto il collegamento ferroviario Milano-Parigi a Bardonecchia".