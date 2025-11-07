In Barriera di Milano un incontro dedicato a cure domiciliari e Rsa

Un pomeriggio di confronto e informazione dedicato alla terza età e alle persone più fragili. Martedì 11 novembre 2025, dalle 16 alle 18, nella sala del Consiglio del centro civico di via San Benigno 22, la Città di Torino - attraverso il Consiglio dei Seniores - organizza un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Aiutiamo gli anziani”.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire informazioni pratiche e aggiornate ai familiari, ai caregiver e alle associazioni che ogni giorno si occupano di assistenza a persone anziane non autosufficienti. Un momento di orientamento, ma anche di ascolto, per comprendere meglio quali siano i servizi e gli strumenti attivi sul territorio, e come accedervi.

Durante l’incontro verranno approfonditi i percorsi di cura e assistenza domiciliare, le modalità di accoglienza nelle Rsa e le procedure per il rientro a casa dopo un ricovero ospedaliero. Temi che toccano da vicino molte famiglie torinesi e che rappresentano una sfida sociale e sanitaria in costante evoluzione.

A portare la propria esperienza saranno la Fondazione Promozione Sociale Onlus / Ets e l’Associazione Alzheimer Piemonte, due realtà da anni impegnate nella tutela dei diritti delle persone fragili e nel supporto a chi si prende cura di loro.

Il Consiglio dei Seniores - organo consultivo della Città di Torino - promuove da tempo iniziative di sensibilizzazione e divulgazione sui temi legati all’invecchiamento attivo e al benessere delle persone anziane, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e associazioni.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Un’occasione per conoscere meglio i diritti, le prestazioni e le opportunità di assistenza garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e per condividere esperienze e buone pratiche a sostegno della qualità della vita nella terza età.