Strada San Mauro, dopo due mesi di polemiche chiusa la buca al civico 220

Si chiude - almeno temporaneamente - la vicenda della voragine comparsa in strada San Mauro, nel quartiere Bertolla. Nella giornata di oggi Smat è intervenuta per effettuare un ripristino provvisorio del tratto interessato dal cedimento, rendendo nuovamente possibile il transito dei veicoli in direzione San Mauro e procedendo alla rimozione della segnaletica temporanea.

Il cedimento dell’asfalto, verificatosi lo scorso 28 dicembre all’altezza del civico 222, aveva reso necessario transennare l’area per motivi di sicurezza, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e disagi per residenti e automobilisti.

Le cause e l’ordinanza

Dalle verifiche tecniche effettuate da Smat era emerso che il problema non fosse riconducibile alla manutenzione ordinaria della strada, ma al deterioramento dell’allacciamento al canale bianco proveniente da utenze private, per il quale la manutenzione spetta al soggetto interessato.

Per questo motivo il Comune di Torino aveva emesso un’ordinanza urgente di riparazione nei confronti del privato, imponendo la messa in sicurezza dell’area e il successivo ripristino della carreggiata. Il provvedimento prevedeva tempi fino a 45 giorni per l’intervento, una tempistica che aveva alimentato preoccupazioni tra i residenti.

Il risultato dopo mesi di interlocuzioni

L’intervento odierno rappresenta una soluzione tampone per garantire la fruibilità della strada, in attesa del ripristino definitivo. Un risultato arrivato dopo mesi di interlocuzioni e sollecitazioni tra la Circoscrizione 6 di Torino e i tecnici coinvolti, per sbloccare una situazione che da settimane creava disagi alla viabilità locale.

Giovedì è previsto un sopralluogo tecnico con tutte le parti interessate: Circoscrizione 6, Smat, i privati coinvolti e i tecnici comunali. L’obiettivo è definire i prossimi passaggi per la messa in sicurezza definitiva del tratto.

Intanto, per residenti e automobilisti, arriva una prima buona notizia: la strada torna percorribile e le transenne vengono rimosse.