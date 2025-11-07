Incidente sulla Torino-Savona: gravemente ferito don Riccardo Robella, il cappellano del Toro

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella notte sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza di Carmagnola, per un incidente stradale che ha coinvolto 3 persone.

53enne gravissimo al Cto

Un 53enne è rimasto ferito in modo grave. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso in codice rosso al Cto di Torino.

Si è poi scoperto che il ferito è don Riccardo Robella, ex parroco di Nichelino, da anni padre spirituale del Torino FC.

Grave trauma vertebrale

Don Riccardo è intubato, ha un trauma cranico, uno toracico ed un grave trauma vertebrale, che ha richiesto una delicata operazione: la prognosi è ovviamente riservata.