Durante il convegno dell’Ordine degli Ingegneri di Torino consegnato da eVISO un assegno a favore della Fondazione FARO

Un grande evento dedicato alle trasformazioni della città e al ruolo chiave dell’ingegneria nel guidare il cambiamento: si è svolto il 2 dicembre alle OGR Torino “Le metamorfosi di Torino. Dal Regno all’Ingegno”, il convegno annuale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con un programma ricco di interventi, tavole rotonde e momenti di confronto sui temi della transizione energetica, rigenerazione urbana, aerospazio e Intelligenza Artificiale.

Un appuntamento autorevole che ha visto la partecipazione di istituzioni, professionisti e rappresentanti del tessuto produttivo e accademico del territorio.

Nel corso della serata, eVISO ha consegnato ufficialmente un assegno del valore di 4.860 euro a sostegno del progetto “Protezione Famiglie” della Fondazione FARO, impegnata da oltre 40 anni nel fornire cure palliative specialistiche ai pazienti in fase avanzata di malattia e nel supporto alle loro famiglie.

Il risultato, che rappresenta quanto raccolto alla data dell’evento, è stato raggiunto grazie alla convenzione siglata tra l’Ordine degli Ingegneri di Torino ed eVISO, che offre agli iscritti condizioni competitive e servizi dedicati per la fornitura di luce e gas, con l’obiettivo di proseguire nella raccolta. Per ogni contratto sottoscritto attraverso la convenzione, una quota viene devoluta alla Fondazione FARO.

Come ricordato dal Tesoriere dell’Ordine, Giuseppe Lonero, l’iniziativa rappresenta un concreto esempio di collaborazione virtuosa tra professionisti e comunità. L’assegno simbolico è stato consegnato sul palco delle OGR da Lucia Fracassi, CEO di eVISO, al Direttore Generale di Fondazione FARO, Luigi Stella.

«La charity – ha sottolineato la Vice Presidente dell’Ordine, Manuela Martini – proseguirà anche nel 2026, rafforzando l’impegno a favore delle famiglie più fragili.»

«Desidero ringraziare l’Ordine degli Ingegneri di Torino e l’Ing. Martini per l’invito, e la Fondazione FARO nella persona del Direttore Luigi Stella per la disponibilità e la collaborazione avviata con eVISO. Come eVISO crediamo profondamente nel valore delle collaborazioni che generano un impatto reale sui territori dove siamo presenti. Per questo motivo, abbiamo scelto con convinzione di sostenere la Fondazione Faro e il lavoro straordinario che porta avanti, attraverso la convenzione siglata con l’Ordine degli Ingegneri di Torino.

Questa serata, dedicata alle metamorfosi di Torino, ci ricorda che possiamo abbracciare il cambiamento su due fronti: quello tecnologico e quello umano. E su questo aspetto siamo orgogliosi di contribuire, con questo assegno, ad un cammino che parte dalle persone e torna alle persone.»

Il convegno, condotto dal giornalista RAI Gianluca Semprini, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco Stefano Lo Russo, insieme a figure di primo piano dell’industria e dell’università, per discutere la visione futura di una città che continua ad evolversi.

Con questa iniziativa, eVISO conferma il proprio impegno a generare valore condiviso e a sostenere progetti sociali che migliorano la vita delle persone nelle comunità in cui opera.