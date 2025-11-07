Esplosione in una palazzina di quattro piani a Rivarolo: un ferito grave

Il 118 di Azienda Zero sta intervenendo questa mattina in via Farina 13 a Rivarolo Canavese in una palazzina di 4 piani dove si è verificata un'esplosione.

Una persona è rimasta ferita in modo serio: la donna è stata poi trasportata al Cto in codice giallo.

Sul posto ambulanze ed elisoccorso

Le equipe dell'ambulanza e dell'elicottero del servizio regionale di elisoccorso sono subito giunte sul posto assieme ai Vigili del fuoco. Intanto l'edificio è stato fatto evacuare per precauzione: ancora da chiarire le cause che hanno prodotto la deflagrazione.

L'allarme intorno alle 7 è stato dato dai residenti nella zona: sono state diverse le chiamate arrivate al NUE 112.