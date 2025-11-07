Incendio devasta alloggio in piazza Ghirlandaio, morti due cani

Momenti di grande paura nella prima mattina di oggi, venerdì 7 novembre, per un incendio che ha devastato un alloggio al piano terra di un palazzo in piazza Ghirlandaio. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, trovando purtroppo senza vita due cani, mentre altri quattro sono stati poi portati in canile.

Niente da fare per due degli animali

Dentro all'alloggio viveva un uomo che da tempo non pagava l'affitto e rischiava lo sfratto, secondo quanto riferito dal proprietario e da alcuni vicini, uno dei quali ha lanciato l'allarme.

Dopo che il rogo è stato domato, in mattinata l'uomo che occupa l'appartamento è tornato, scoppiando in lacrime dopo aver saputo della morte di due degli animali.