Ladro in tuta da elettricista sorpreso a rubare in un cantiere, in manette un 34enne

È finito in manette un uomo di 34 anni, cittadino italiano, sorpreso dalla Polizia di Stato mentre tentava un furto all’interno di una ditta in via Orbetello, nel quartiere Borgo Vittoria. L’uomo dovrà rispondere di tentato furto, oltre ad essere stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Scatta l'allarme

L’allarme è scattato in orario serale, quando un residente ha notato un individuo con una tuta da elettricista introdursi all’interno di un cantiere di una ditta privata. Poco dopo, l’uomo è stato visto caricare attrezzi e materiale vario su un furgone, con il quale ha tentato la fuga.

Una volante del Commissariato “Madonna di Campagna”, allertata dalla Centrale Operativa della Questura, è intervenuta immediatamente, intercettando il mezzo in via Colajanni. Dopo un breve inseguimento, il 34enne ha abbandonato il furgone e ha cercato di nascondersi sotto un’auto parcheggiata, ma è stato rapidamente individuato e bloccato dagli agenti, nonostante il suo comportamento molesto e aggressivo.

La refurtiva

Sul furgone - risultato rubato nella stessa notte - i poliziotti hanno rinvenuto la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario, e diversi arnesi da scasso. In prossimità della finestra dell’azienda sono stati inoltre trovati un martello e uno scalpello, presumibilmente utilizzati per l’effrazione.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.