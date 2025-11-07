 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 07 novembre 2025, 09:33

Evolution Horizon Award 2025: Alessandro Arioli guida l’innovazione premiando il futuro dell’impresa italiana

La seconda edizione dell’evento firmato dal gruppo editoriale More News ha valorizzato le eccellenze dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa 

Evolution Horizon Award 2025: Alessandro Arioli guida l’innovazione premiando il futuro dell’impresa italiana

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News-  il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.
 

A presiedere il comitato di giuria è stato Alessandro Arioli, la cui competenza e sensibilità verso i temi della sostenibilità, dell’innovazione e della sicurezza hanno contribuito a orientare ad analizzare, selezionare, confutare ed accreditare le motivazioni delle loro scelte.
 

Sotto la sua guida, la giuria ha individuato le realtà che meglio rappresentano la nuova frontiera dell’impresa italiana: Octopus Energy, Edelman Longevity Lab e, a pari merito, Anferr, Your Free Energy e La Lavanda Srl. Aziende che si distinguono per la capacità di coniugare creatività, responsabilità ambientale e crescita sostenibile, dimostrando come i valori etici possano essere motori di produttività e successo.
 

Vedi qui l’intervista con Alessandro Arioli  

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.
 

www.evolutionhorizonaward.com

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium