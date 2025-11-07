Evolution Horizon Award 2025: Alessandro Arioli guida l’innovazione premiando il futuro dell’impresa italiana

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



A presiedere il comitato di giuria è stato Alessandro Arioli, la cui competenza e sensibilità verso i temi della sostenibilità, dell’innovazione e della sicurezza hanno contribuito a orientare ad analizzare, selezionare, confutare ed accreditare le motivazioni delle loro scelte.



Sotto la sua guida, la giuria ha individuato le realtà che meglio rappresentano la nuova frontiera dell’impresa italiana: Octopus Energy, Edelman Longevity Lab e, a pari merito, Anferr, Your Free Energy e La Lavanda Srl. Aziende che si distinguono per la capacità di coniugare creatività, responsabilità ambientale e crescita sostenibile, dimostrando come i valori etici possano essere motori di produttività e successo.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com