Biglietto digitale in metro: Gtt introduce il “percorso della volpe” verso i varchi Tap&Go

Da oggi Gtt introduce un percorso grafico a pavimento che accompagna i passeggeri della metropolitana dall’ingresso delle stazioni fino ai tornelli, guidandoli passo dopo passo verso l’acquisto del biglietto con carta, smartphone o smartwatch. Il nuovo “flow” visivo nasce per semplificare l’esperienza di accesso e rendere più individuabile la presenza dei varchi contactless.

I nuovi bolli

Lungo il tragitto, una sequenza di “bolli” colorati accompagna l’utente con messaggi brevi e informativi. I primi invitano a utilizzare la propria carta o dispositivo abilitato, spiegando che non serve alcun biglietto cartaceo: basta un gesto per entrare. Altri ricordano che il sistema offre rapidità di acquisto, garantendo sicurezza e praticità senza costi aggiuntivi ma, al contrario, con un risparmio economico rispetto all’acquisto cartaceo. Il percorso si chiude davanti ai tornelli, dove la grafica diventa più essenziale e il messaggio più diretto, sottolineando il punto esatto in cui effettuare il “tap” e accedere alla metro.

Le nuove grafiche facilitano l'orientamento, riducono i tempi di accesso e promuovono una modalità di viaggio in linea con le moderne abitudini di pagamento quotidiano: digitale, sicura e sostenibile.

Una volpe in metro...

A guidare i passeggeri è ancora una volta la Volpe, già protagonista della campagna sul pagamento digitale ai parcometri, simbolo di praticità e semplicità. L'iniziativa nei varchi Tap&Go della metro risponde all'accelerazione della bigliettazione digitale di Gtt. Questa crescita costante è la diretta conseguenza del percorso di innovazione con cui l'Azienda sta digitalizzando l'intera esperienza di viaggio e potenziando la comunicazione diretta con i passeggeri.

La crescita del sistema contactless ne è la prova più evidente. Nei primi nove mesi del 2025, i biglietti acquistati con la modalità Tap&Go hanno superato i 4 milioni, contro i 2,7 milioni nel 2024: un +51%.