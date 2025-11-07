Volpiano, riapre in anticipo la Provinciale 39: terminati i lavori al ponticello sul Cravan

Dalle ore 12 di oggi, venerdì 7 novembre, è nuovamente ripercorribile il tratto della strada Provinciale 39 interrotto a Volpiano. Sono state ultimate, in anticipo rispetto alla data prevista, le operazioni della prima fase dei lavori di consolidamento del ponticello sul rivo Cravan, interessato da un cedimento strutturale in occasione dell’evento alluvionale del 16 e 17 aprile scorsi.

Lo stato dell’infrastruttura aveva reso necessaria la chiusura del ponticello. Oltre al completamento della prima fasi dei lavori, necessaria per la riapertura al traffico, la ditta incaricata ha anche completato le lavorazioni della seconda fase, la cui ultimazione era prevista per la metà di dicembre.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’accordo quadro sulla manutenzione delle strade provinciali, è stata eseguita la ripavimentazione dell’intero tratto della SP 39 oggetto di chiusura. In mattinata si stanno ultimando i lavori di stesa della segnaletica orizzontale.