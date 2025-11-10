“Torino non russa”: presidio in centro "contro la disinformazione vicina al Cremlino"

Mercoledì 12 novembre, alle ore 18, in piazza Carignano a Torino, si terrà la manifestazione “Torino non russa”. L'iniziativa nasce come risposta a recenti eventi ritenuti vicini alle posizioni del Cremlino e intende esprimere dissenso nei confronti di quella che i promotori definiscono una campagna di disinformazione a sostegno della Russia.

Tra i promotori figurano Pina Picierno, Gianni Vernetti, Europa Radicale, Azione, Comunità Ucraina di Torino, Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, Associazione Culturale Ucraina Libera, Ambasciata Popolare della Belarus in Italia, Associazione dei Russi Liberi di Torino, FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani, oltre alle sezioni locali di Italia Viva, +Europa, Partito Liberaldemocratico, ORA! e numerose altre realtà in via di adesione.

La manifestazione si svolgerà in forma pacifica, con bandiere ucraine ed europee, e vuole esprimere sostegno alle istituzioni italiane, in particolare al Presidente della Repubblica, recentemente oggetto di critiche da ambienti legati a posizioni filorusse. L'iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze umanitarie e geopolitiche.