Da Rino a Guerrino, i 70 anni della macelleria del mercato Don Grioli [FOTO]

Settant'anni di attività familiare nel segno dell'amore per il proprio lavoro: se non è record - direbbe qualcuno - poco ci manca. Il 18 dicembre 2025 la macelleria “Da Guerrino” ha celebrato un traguardo storico. Una storia fatta di sacrifici, passione e una clientela fedele che attraversa generazioni. Oltre che di un banco, nel mercato coperto don Grioli, guidato con maestria da Guerrino Turchiarelli e dalla moglie Carmen, affiancati dai fidati collaboratori Dan, presente da 21 anni, e Raffaele, da quasi dieci.

Gli inizi: da Rino a Guerrino

Ma una storia, per definirsi tale, ha bisogno di anni e anni di dati e aneddoti. Qui tutto ebbe inizio nel 1955, quando il papà Alberino “Rino” Turchiarelli, appena 18enne, ottenne la licenza dal Comune di Torino. Aprì il banco tra via D’Arbore e via Giacomo Dina, all’epoca un mercato a cielo aperto, tra le vecchie case Fiat. Il primo banco era piccolo e semplice, ma il cuore era già grande quanto la passione del giovane Rino.

Nel 1970, con la costruzione del mercato coperto, arrivò il trasferimento nell’attuale sede, consolidando la sua presenza e diventando un punto di riferimento per tutta la zona di Mirafiori e Borgo Cina.

Gli anni di Guerrino: ripartenza e famiglia

Nel 1981 Rino fu costretto a vendere la licenza per motivi di salute. Ma nel 1983, risolti i problemi, Guerrino, allora diciannovenne, insieme ai genitori, riprese l’attività. Curiosità: prima la gestione era stata temporaneamente affidata a un piccolo negozio in via San Marino, una vecchia polleria trasformata oggi in negozio di fumetti, dove lavoravano Guerrino, papà e mamma.

Da aprile 1983, il banco tornò al mercato Don Grioli, con la famiglia al completo e l’inizio di un percorso che avrebbe portato a decenni di successi e clienti affezionati.

Il cuore della macelleria: il team

Con il tempo, il banco si è ampliato grazie all’ingresso di numerosi dipendenti. Nel 1994 Rino e la mamma lasciarono la gestione, e Guerrino continuò a lavorare con il suo team per dieci anni, fino al 2004, quando Carmen, una delle dipendenti, entrò casualmente ma definitivamente nella famiglia: diventata moglie e compagna di vita, oggi è anima e motore del banco.

"Lei era già impiegata in una macelleria, in corso Cosenza - racconta Guerrino -, una volta è passata davanti a un banco e ha salutato una mia dipendente. Quando il negozio dove lavorava ha chiuso a luglio e agosto per ferie e ristrutturazione, io le ho chiesto se voleva darmi una mano. Poi, vista la passione e la bravura, le ho fatto un'offerta per lavorare con me. E, fortuna mia, ha accettato".

Le figlie, nate nel 2007 e 2011, hanno visto crescere la passione per la macelleria sin dall’infanzia, partecipando alla vita del banco, alle feste e ai rituali quotidiani.

I nomi del banco

Negli anni, il banco ha cambiato nome per riflettere la sua evoluzione: da “Rino” negli anni ’50, a “Da Rino e Guerrino” negli anni ’90, fino all’attuale “Da Guerrino” dal 1994. Ogni nome racchiude una storia, un’epoca e la dedizione di chi ha lavorato per rendere il banco un punto di riferimento nel mercato.

Il 18 dicembre 2025, clienti e amici hanno così partecipato alla festa dei 70 anni, tra palloncini rossi, un grande numero 70 oggi ben visibile all'ingresso del mercato e un piccolo rinfresco offerto a tutti. Un gesto simbolico, per ringraziare chi, in tutti questi anni, ha scelto la macelleria come luogo di fiducia e qualità. "Un unicum nel nostro settore - ha dichiarato il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco -. Sono davvero molto contento per questo traguardo raggiunto".

La filosofia di Guerrino: passione e dedizione

Nonostante i cambiamenti del mercato e la riduzione dei banchi, Guerrino sottolinea che “se sai trattare il cliente, alla fine non ti abbandonerà”. La filosofia del banco rimane la stessa di sempre: qualità, attenzione al cliente e amore per il lavoro.

Oltre alla macelleria, Guerrino coltiva la passione per le moto, mentre la famiglia rappresenta il cuore pulsante del banco. La storia della macelleria non è solo quella di carni e vendita, ma anche una storia di legami familiari, sacrifici condivisi e rispetto per i clienti.

Sette decenni di storia, tradizione e dedizione raccontano il banco “Da Guerrino” come un luogo dove la famiglia, la passione e la qualità si incontrano. Un esempio di resilienza e amore per il lavoro, che continua a vivere nel cuore del mercato Don Grioli, tra generazioni di clienti e di Turchiarelli.