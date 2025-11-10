Cento armadietti svuotati negli spogliatoi del Sant'Anna: "Negli ospedali c'è un clima di paura"

Non bastano le aggressioni e le minacce durante i turni: ora il personale sanitario deve fare i conti anche con furti e vandalismi all’interno degli ospedali. L’ultimo, tra i più gravi degli ultimi mesi, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Sant’Anna di Torino, dove oltre cento armadietti sono stati forzati e svuotati nello spogliatoio al quinto piano della Clinica Universitaria, in un’area isolata lontana dai reparti.

Il furto è stato scoperto intorno alle 7 del mattino, al cambio turno, quando gli operatori sanitari hanno trovato le serrature divelte e gli effetti personali spariti. Un colpo mirato e silenzioso, che ha colpito decine di lavoratori.

La denuncia di Nursing Up

Secondo il sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta, si tratta dell’ennesimo episodio in un quadro ormai definito “insostenibile”: casi analoghi si sono già verificati alle Molinette, al CTO e in diversi ambulatori, anche in pieno giorno. I ladri si muoverebbero indisturbati nelle aree meno presidiate, approfittando della scarsa sorveglianza e della mancanza di sistemi di sicurezza.



"È inaccettabile – dichiara Claudio Delli Carri, segretario regionale del Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta –. Parliamo di professionisti che ogni giorno lavorano per garantire l’assistenza ai cittadini e che si ritrovano derubati persino mentre sono in servizio. È un ulteriore segnale di sfregio verso chi lavora nella sanità pubblica".

Il sindacato chiede ora interventi urgenti alla Regione e alle direzioni ospedaliere: "I professionisti sanitari, infermieri e oss non possono continuare a lavorare in un clima di paura – conclude Delli Carri –. Servono controlli, telecamere e misure concrete, non dichiarazioni di circostanza. Difendere chi cura deve diventare una priorità, non un tema da rimandare all’ennesima emergenza".