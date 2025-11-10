Regionali Puglia, centrodestra unito a Bari per Lobuono. Meloni: "Puntiamo a vincere"

(Adnkronos) - "Puntiamo a vincere". Leader della coalizione di centrodestra oggi a Bari, insieme sul palco del Teatroteam a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia Luigi Lobuono.

"Non ci sono risultati già scritti in partenza, non ci sono destini già scritti, c'è il lavoro, c'è la determinazione, c'è la buona fede e c'è la passione che si mettono in una battaglia", le parole della premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, durante il comizio.

"Ricordo quando dicevano che se il centrodestra avesse governato l'Italia, l'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale e tre giorni fa il Financial Times titolava che l'Europa dovrebbe imparare dall'Italia. Perché in tre anni noi abbiamo ricostruito l'immagine di questa nazione. Eravamo la pecora nera d'Europa - ha poi detto Meloni - e oggi siamo una nazione che può indicare la rotta alle altre".

E ancora: "Ricordo quando dicevano che Fratelli d'Italia non poteva raggiungere il 5% dei consensi. Nell'ultimo sondaggio era stimato al 31,4% dei consensi, il livello più alto di sempre dopo tre anni di governo, una cosa che non era mai accaduta da quando esistono i sondaggi. Ricordo quando dicevano che non saremmo mai arrivati al governo della nazione e oggi stiamo governando questa nazione. Ricordo quando dicevano che non saremmo durati più di sei mesi e oggi siamo il terzo governo più longevo della storia d'Italia".

Standing ovation di buona parte della platea quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poi citato "a 90 anni dalla nascita, Pinuccio Tatarella, un uomo del popolo innamorato della sua terra, intelligente e sorridente".

"Abbiamo tutti un sogno che vogliamo trasformare in realtà. Quello di avere una Puglia diversa, moderna, che guarda avanti, dove la sanità funziona, dove c'è il lavoro, dove i giovani non sono costretti ad andarsene da altre parti, dove ci sono infrastrutture, dove si cura la Xylella, una Puglia che guarda avanti. Fino ad adesso abbiamo avuto una Puglia che ha guardato indietro e l'alternativa è tra chi vuole continuare e chi vuole cambiare". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari.

"Emiliano e Decaro sono la stessa cosa, una coppia di fatto politica. Non è un cambiamento. Prima Decaro l'ha usato per crescere, poi dice no, Emiliano non va bene più perché non mi piace, dobbiamo cambiare. L'imprinting è quello. Decaro vuol dire Emiliano, Emiliano vuol dire Decaro. Non cambia nulla, avanti come stanno le cose oggi, che non funzionano. Noi invece vogliamo creare una Puglia diversa", conclude.

"Qualche sondaggio ci dà indietro" ma loro sono "vent'anni che governano, e si vergognano di loro stessi, qualcuno ha tradito il suo padrino politico e io diffido dai traditori. Se uno tradisce chi l'ha portato a far politica è portato a tradire tutti voi, non si vota chi tradisce, mai", ha poi detto Matteo Salvini parlando dal palco e concludendo il suo intervento con un appello al voto.

"Si può vincere se la Puglia tira fuori il suo straordinario cuore", ha aggiunto spiegando che chi non vota "il 23 novembre non coglie l'occasione storica di un centrodestra finalmente unito, perché ogni tanto un po' litigiosetti, lo siamo stati anche noi qua in Puglia, finalmente unito con un candidato che magari a sinistra dicono non è uno showman, ma voi non avete bisogno di uno showman, voi avete bisogno di una persona seria che vada in regione a fare l'interesse dei pugliesi".

"Chi non vota poi per cinque anni non rompa le palle se le cose non cambiano, vince chi vota", ha concluso.