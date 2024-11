Uno cerca di rapinare un passeggero sul bus 8, l'altro tenta un furto in via Garibaldi: due arresti nel corso della domenica

Un 43enne di origini peruviane è stato arrestato nella serata di domenica, in via Garibaldi, con l'accusa di “rapina impropria”. Erano circa le 19 quando l’uomo ha tentato di rubare alcuni cosmetici all'interno di un negozio nella via pedonale del centro di Torino. L'addetto alla sicurezza l'aveva però scoperto e il ladro lo aveva colpito più volte. I carabinieir sono intervenuti e lo hanno bloccato, portandolo in caserma in attesa della direttissima.