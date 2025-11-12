Lotta alla contraffazione: la Polizia dona ai City Angels gli indumenti sequestrati

Pregevole iniziativa del Commissariato di Polizia di Mirafiori che ha chiesto all’Autorità Giudiziaria di devolvere ai più bisognosi gli indumenti sequestrati durante un’operazione di contrasto alla contraffazione ed ai traffici illeciti, previa rimozione dei marchi.
L’Autorità Giudiziaria ha subito sposato l’idea, concedendo l’autorizzazione per trasformare la confisca in donazione a chi, purtroppo, non ha mezzi di sostentamento.
Così i giubbotti sequestrati sono stati consegnati alla Associazione City Angels di Torino, attiva nel supporto ai senzatetto ed alle persone in difficoltà i cui volontari sfidano ogni inverno le notti gelide, portando agli homeless ristoro alimentare, bevande calde, coperte e vestiario idoneo.