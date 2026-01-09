Dramma in Valsusa, poliziotta di 27 anni trovata senza vita

Una poliziotta di 27 anni, originaria di Palermo, è stata trovata senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, all’interno della camera dell’hotel in cui alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa, dove stava svolgendo un servizio temporaneo.

La giovane, commissaria di polizia in servizio presso la questura di Grosseto, si trovava in Piemonte da circa dieci giorni per un periodo di distaccamento. A dare l’allarme è stato un collega, insospettito dal fatto che la donna non rispondesse alle chiamate telefoniche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, ma per la 27enne non c’era ormai più nulla da fare. Dai primi accertamenti è emerso che la morte sarebbe stata causata da un colpo di pistola esploso dalla sua arma d’ordinanza.

La giovane era laureata in Giurisprudenza e aveva concluso da poco il percorso di formazione presso la Scuola superiore di polizia. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella del suicidio.