Autobus rimane bloccato in una grossa buca: fuori programma a Moncalieri

Moncalieri ha deciso di investire 6 milioni di euro per la manutenzione stradale nel 2026. Interventi assolutamente necessari, alla luce anche di quello che è capitato nella mattina di ieri, giovedì 8 gennaio, in via Fabiane.

L'autobus rimane incastrato

Un autobus della linea 83 è rimasto a lungo bloccato in una grossa buca: il cedimento dell’asfalto è stato causato da una perdita d’acqua sotterranea, che si è trasformata in una trappola per il mezzo, che è sprofondato con una ruota ed è rimasto a lungo fermo. Per fortuna il guidatre viaggiava a ridotta velocità e quindi non ci sono state conseguenze per i passeggeri, se non la scocciatura di dover scendere e attendere al freddo il bus successivo oppure raggiungere a piedi la loro destinazione.

Code e rallentamenti in zona

La strada è stata chiusa al traffico a lungo, con inevitabili code e rallentamenti nella zona di Borgo Aje. Il problema è stato poi risolto con l'intervento di un camion-gru, che ha sollevato il pullman e lo hai rimesso in carreggiata, mentre i tecnici sono intervenuti per riparare la condotta d'acqua e riportare la situazione sotto controllo.