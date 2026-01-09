Un incendio alle strutture dell'uscita di sicurezza nella mattinata di giovedì. Ecco perché, da ieri, è chiuso al traffico il sottopassaggio che conduce da corso Unità d'Italia (all'altezza dell'ospedale Regina Margherita) verso la zona di corso Spezia.
Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale dei vigili del fuoco, ma l'incendio ha reso inagibile la via di esodo, rendendo così necessaria la chiusura al traffico del sottopasso per le necessarie verifiche sulla funzionalità degli impianti tecnologici e dei locali tecnici.
I tempi di riapertura al momento non sono stimabili, ma si lavora per ridurli al minimo, così come i disagi per gli utenti.
Viabilità e trasporti | 09 gennaio 2026, 11:19
Incendio alle uscite di sicurezza: chiuso il tunnel di corso Spezia. Dubbi sulla data di riapertura
Barriere e nastri bicolore impediscono l'accesso dalla rotonda di corso Unità d'Italia, all'altezza dell'ospedale Regina Margherita. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella giornata di giovedì
