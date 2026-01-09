Tragico incidente a Pontedecimo, la vittima si chiamava Maurizio Perrone

Si chiamava Maurizio Perrone e aveva 54 anni l’uomo morto questa mattina, 9 gennaio 2026, in un tragico incidente stradale avvenuto a Pontedecimo, all’incrocio tra via del Canto e via Natale Gallino.

Il dramma si è consumato poco prima delle 12, quando l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stato travolto da un camion con rimorchio. Secondo una prima ricostruzione, Perrone sarebbe stato urtato dal muso del mezzo pesante e poi schiacciato sotto la motrice, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, con la sezione infortunistica incaricata di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento restano da chiarire diversi aspetti, a partire dalla regolazione del semaforo: non è ancora noto chi avesse il verde al momento dell’impatto. Gli accertamenti sono tuttora in corso. Quello di Pontedecimo è il primo incidente stradale mortale registrato sulle strade della Liguria dall’inizio del 2026.

Maurizio Perrone, originario di Torino ma residente a Genova praticamente da sempre, abitava in via Campomorone. Diplomato perito informatico presso l’I.T.I. Di Negro, coltivava una passione per la musica: tra i suoi ultimi post sui social, un tributo a David Bowie nel giorno del compleanno del cantante. Per oltre dieci anni aveva gestito un’edicola-cartoleria a Ceranesi, diventata un punto di riferimento per il quartiere.