Italdesign, venerdì potrebbe esserci la svolta nella vendita: lavoratori in presidio a Moncalieri, Vadò e Nichelino

Ci sarà tanta Torino, con i suoi lavoratori, a dare corpo venerdì 14 novembre (dalle 7.30 alle 9, mentre per le officine fino alle 8,30) alla manifestazione organizzata da Fiom e Fim davanti ai cancelli delle sedi di Italdesign. In particolare, quella principale di Moncalieri, ma senza dimenticare Vadò e Nichelino.



Una data non casuale, visto che proprio il 14 novembre si terrà il Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen nel quale si potrebbe decidere la vendita della maggioranza dell'azienda che porta avanti la tradizione di Giugiaro. "La rappresentanza sindacale di Italdesign esprime con forza la propria contrarietà alla cessione - si legge in una nota ufficiale -, prima di aver valutato tutte le condizioni di sicurezza necessarie per garantire la tutela dei lavoratori e garantire il futuro industriale dell’azienda che rappresenta un’eccellenza per tutto il territorio nazionale. I 1300 dipendenti di Italdesign sono preoccupati per un possibile disimpegno del gruppo Volkswagen mentre arrivano messaggi contraddittori che evidenziano l’assenza di un chiaro piano industriale dietro le operazioni in corso".



Intanto, la solidarietà ai lavoratori di Italdesign sta arrivando, come ricordano i sindacati, "da tutte le aziende del gruppo in Italia, attraverso le rispettive rappresentanze sindacali, e in particolare dai colleghi di Laborghini e Ducati, anch’essi preoccupati che quanto sta accadendo possa rappresentare un precedente per future strategie che riguardano i marchi del gruppo al di fuori della Germania".