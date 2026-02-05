Fermato a Moncalieri per un controllo, aveva una scimitarra in auto: denunciato

Verrebbe da pensare subito a Sandokan, vista l'arma ritrova nel portabagagli della sua auto era una scimitarra. Nessuna atmosfera salgariana o scene da fiction televisiva, questo è quanto la Polizia locale di Moncalieri ha rinvenuto durante un controllo avvenuto un paio di giorni fa.

La scoperta durante un controllo

A finire nei guai è stato un trentenne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo d'armi. Fermato dagli agenti in corso Fratelli Rosselli, all'interno della sua vettura sono stati trovati infatti 500 euro in contanti e un campionario di abiti sportivi (per un valore stimato di circa 1500 euro) di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Oltre alla già citata scimitarra, subito sequestrata dalla Polizia locale.

Era già noto alle forze dell'ordine

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a furto e all'uso di diversi alias per sfuggire alla giustizia. Stavolta un semplice controllo è stato sufficiente per far scattare la denuncia.