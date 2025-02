Viene scippata quando esce dalla parrucchiera, ma il genero blocca uno dei tre malviventi

Doveva essere un momento di totale relax, si è trasformato in lunghi attimi di paura. Una pensionata, uscendo dalla sua parrucchiera di fiducia, è stata avvicinata a scippati da tre malviventi.

Accerchiata e rapinata

E' successo nel pomeriggio di alcuni giorni fa in via Moncalieri, a Beinasco. A fare la differenza, però, è stata la prontezza del genero, che ha inseguito e bloccato uno dei tre balordi, consegnandolo poi a carabinieri, che adesso sono sulla tracce dei due complici.

La vittima, una donna di 61 anni, era stata avvicinata dai tre giovani con una scusa, poi in un attimo si è passato alle minacce e poi le era stata portata via la borsetta, dopo averla spinta contro un muro e poi fatta cadere a terra.

L'intervento del genero

La signora, pur spaventata, ha subito gridato per chiedere aiuto e in un amen è giunto sul posto il genero, che si è messo all'inseguimento dei tre ladri, bloccandone uno per poi consegnarlo ai carabinieri, giunti sul posto poco dopo.

La signora è stata invece condotta all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per essere medicata: per lei prognosi di otto giorni ed un grande spavento.