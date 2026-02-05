Lavoro nero e telecamere non autorizzate, nel Torinese titolari esercizi commerciali denunciati

Lavoro nero e telecamere non autorizzate. Sono il bilancio di alcuni controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in esercizi commerciali del torinese finalizzati a verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. In particolare Mappano e Leinì due bar sono risultati irregolari.

Lavoro in nero e videosorveglianza

Nel primo, i militari hanno rilevato la presenza di sistema di videosorveglianza all’interno senza preventiva autorizzazione e ne è quindi conseguita l’immediata rimozione.

Nel secondo esercizio commerciale è stata rilevata la presenza di un lavoratore in nero sui due presenti con conseguente sospensione dell’attività sino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Multe 4.500

Al termine delle operazioni un datore di lavoro è stato denunciato per l’installazione nei luoghi di lavoro di sistema di video sorveglianza senza preventiva autorizzazione, nel secondo alla sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale per lavoro nero. Complessivamente i provvedimenti sanzionatori ammontano a 4.500 euro.