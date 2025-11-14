Fiamme nel palazzo Atc a Mirafiori, i lavori conclusi entro Natale

I lavori di ristrutturazione delle parti comuni del complesso di edilizia sociale di corso Agnelli 156, a Mirafiori, saranno completati entro Natale. L’intervento segue l’incendio che a fine settembre aveva distrutto un appartamento al piano rialzato, occupato abusivamente, e provocato ingenti danni al vano scala.

Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia locale e i tecnici di Atc Piemonte Centrale, per mettere in sicurezza le aree comuni rendendole nuovamente agibili. L’alloggio distrutto richiederà invece interventi più complessi prima di poter essere riutilizzato.

Gli interventi previsti comprendono il rifacimento dell’impianto elettrico e citofonico, la verifica degli impianti idraulico e di riscaldamento, oltre al ripristino di intonaci e tinteggiature. Proseguono le indagini sulle cause del rogo, che ha causato danni stimati in circa 160mila euro.