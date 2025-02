Energia green dal tetto della CGIL per la comunità energetica di Moncalieri e Nichelino

Un tetto pieno di pannelli fotovoltaici per produrre energia per la CER di Moncalieri e Nichelino: è il progetto della sede della CGIL di corso Trieste. La sezione torinese del sindacato ha deciso di diventare un produttore di energia da mettere a disposizione dei cittadini che fanno parte di una comunità energetica, cioè un gruppo di persone che decide di investire sulle energie rinnovabili e di condividerle in maniera circolare, risparmiando soldi e creando energia pulita.

La storia

La comunità energetica di Moncalieri e Nichelino si è formata un anno fa, appena è stato possibile farlo grazie all'entrata in vigore nel gennaio 2024 del Decreto CER, che ha descritto il quadro normativo entro cui le comunità energetiche possono nascere e svilupparsi. Ad oggi si tratta ancora di un gruppo di piccoli produttori privati e di altrettanti che ne usufruiscono, ma entro l'estate l'obiettivo è di riempire il tetto della CGIL di pannelli che aumenterebbero in maniera importante la produzione di energia pulita per questa comunità.