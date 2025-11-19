Women Excellence 2025, premiata Anna Maria Poggi per leadership culturale e civica

La presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi ha ricevuto una Menzione Speciale ai Ww Award – Women Excellence 2025, riconoscimento promosso da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Financial Times e con la media partnership di Sky TG24, dedicato alle figure femminili che, grazie a visione, determinazione e talento, generano impatti positivi nella società.

La premiazione si è tenuta al Women at the Top – Gala 2025, ospitato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La giuria - composta da autorevoli figure del mondo imprenditoriale, culturale e dei media - ha assegnato alla Presidente Poggi il Premio Speciale con la seguente motivazione:

“Per l’eccellenza accademica e il contributo concreto alla modernizzazione delle istituzioni italiane. Rappresenta un modello di leadership culturale e civica, capace di tradurre la ricerca giuridica in strumenti di equità sociale, formazione e partecipazione democratica. Nel suo impegno accademico e civile, anche in qualità di Presidente della Fondazione Crt, promuove i valori del lavoro come realizzazione della persona, della formazione continua, dell’inclusione, della parità di genere e intergenerazionale e dello sviluppo del territorio attraverso la cultura, la solidarietà e l’innovazione sociale, interpretando al meglio il ruolo della conoscenza come motore di progresso e coesione sociale”.



