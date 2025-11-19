 / Attualità

Attualità | 19 novembre 2025, 10:52

Women Excellence 2025, premiata Anna Maria Poggi per leadership culturale e civica

Alla presidente la Menzione Speciale per impegno accademico e contributo alla modernizzazione delle istituzioni

La presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi

La presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi

La presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi ha ricevuto una Menzione Speciale ai Ww Award – Women Excellence 2025, riconoscimento promosso da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Financial Times e con la media partnership di Sky TG24, dedicato alle figure femminili che, grazie a visione, determinazione e talento, generano impatti positivi nella società.

La premiazione si è tenuta al Women at the Top – Gala 2025, ospitato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La giuria - composta da autorevoli figure del mondo imprenditoriale, culturale e dei media - ha assegnato alla Presidente Poggi il Premio Speciale con la seguente motivazione:

Per l’eccellenza accademica e il contributo concreto alla modernizzazione delle istituzioni italiane. Rappresenta un modello di leadership culturale e civica, capace di tradurre la ricerca giuridica in strumenti di equità sociale, formazione e partecipazione democratica. Nel suo impegno accademico e civile, anche in qualità di Presidente della Fondazione Crt, promuove i valori del lavoro come realizzazione della persona, della formazione continua, dell’inclusione, della parità di genere e intergenerazionale e dello sviluppo del territorio attraverso la cultura, la solidarietà e l’innovazione sociale, interpretando al meglio il ruolo della conoscenza come motore di progresso e coesione sociale”.


 

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium