Torino Film Industry: le proiezioni aperte al pubblico al Greenwich Village

Il Torino Film Industry propone anche per quest’anno una programmazione di 7 titoli che saranno presentati al Cinema Greenwich Village nel corso di 7 serate-evento, ciascuna a cura di uno dei 7 Partner del market in programma dal 21 al 27 novembre.



Sarà Lovers Film Festival ad aprire la rassegna proponendo, nella serata di giovedì 21 novembre alle ore 19, la proiezione di “Duino” diretto dal regista e attore argentino Juan Pablo di Pace con Andrés Pepe Estrada, racconto di formazione metacinematografico - basato su una storia vera - e lungometraggio d’apertura e della 39^ edizione del Festival torinese a tematica LGBTQI+.



Il Festival CinemAmbiente, nuovo partner del TFI, organizzerà la proiezione di “Terra Incognita” di Enrico Masi che si terrà alle ore 19 di sabato 23 novembre, alla presenza del regista. Un documentario realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund che esplora il tema dell'approvvigionamento energetico attraverso due storie, quella di una famiglia che vive in un isolato alpeggio piemontese e il progetto atomico ITER di Caradache in Francia.

A chiudere il ciclo sarà il TorinoFilmLab che mercoledì 27 novembre presenterà al pubblico “City of Wind”, opera prima della regista mongola Lkhagvadulam Purev-Ochir, presentata in Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il film ha partecipato al programma ScriptLab 2019, per poi proseguire lo sviluppo con FeatureLab nel 2021, ed è stato anche vincitore del TFL Audience Design Fund nel 2023. Esempio del supporto a 360° fornito dal lab del Museo del Cinema a talenti di tutto il mondo, “City of Wind” vede protagonista Ze, timido sciamano di 17 anni che studia duramente per crearsi uno spazio nella società mongola moderna e intanto continua a comunicare con il suo spirito ancestrale per aiutare i membri della sua comunità.



Per info e programma completo: https://www.torinofilmindustry.it/