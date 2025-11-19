San Paolo, liberata casa popolare occupata da 3 anni da una famiglia rom

In San Paolo recuperato dalla Polizia Locale alloggio Atc occupato abusivamente, da tre anni, da una famiglia rom. In coordinamento con i Servizi Sociali, i Civich sono intervenuti in via Francesco Azzi dove da tempo erano presenti degli occupanti illegali.

Grazie ad un'intervento di mediazione, la casa - vicina a corso Racconigi- è stata liberata: sul posto anche i tecnici dell'Agenzia che hanno provveduto a cambiare la serratura e mettere l'allarme per evitare nuove intrusioni.

Porcedda: "Fondamentale mediazione Polizia Locale"

"L’intervento si inserisce nella fondamentale attività di mediazione svolta in queste situazioni dalla polizia locale, che ringrazio per il lavoro- sottolinea l'assessore Marco Porcedda - per portare al rilascio da parte degli occupanti. L'appartamento potrà tornare così nella disponibilità di Atc per la messa in sicurezza e per essere messo a disposizione delle famiglie in graduatoria”.

I dati

Attualmente sono 123 le case popolari occupate abusivamente in tutta Torino: un numero in calo rispetto al 2023, quando nel capoluogo si registravano più di duecento occupazioni abusive. Nel 2025 sono circa un centinaio gli alloggi liberati.