San Paolo, liberata casa popolare occupata da 3 anni da una famiglia rom

Intervento della Polizia Municipale. Porcedda: "Appartamento ad Atc per messa in sicurezza ed assegnazione"

Immagine di repertorio

In San Paolo recuperato dalla Polizia Locale alloggio Atc occupato abusivamente, da tre anni, da una famiglia rom. In coordinamento con i Servizi Sociali, i Civich sono intervenuti in via Francesco Azzi dove da tempo erano presenti degli occupanti illegali.

Grazie ad un'intervento di mediazione, la casa - vicina a corso Racconigi- è stata liberata: sul posto anche i tecnici dell'Agenzia che hanno provveduto a cambiare la serratura e mettere l'allarme per evitare nuove intrusioni. 

Porcedda: "Fondamentale mediazione Polizia Locale"

"L’intervento si inserisce nella fondamentale attività di mediazione svolta in queste situazioni dalla polizia locale, che ringrazio per il lavoro- sottolinea l'assessore Marco Porcedda - per portare al rilascio da parte degli occupanti. L'appartamento potrà tornare così nella disponibilità di Atc per la messa in sicurezza e per essere messo a disposizione delle famiglie in graduatoria”.

I dati

Attualmente sono 123 le case popolari occupate abusivamente in tutta Torino: un numero in calo rispetto al 2023, quando nel capoluogo si registravano più di duecento occupazioni abusive. Nel 2025 sono circa un centinaio gli alloggi liberati.

Cinzia Gatti

