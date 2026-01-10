Mohamed Shanin resta libera: la decisione presa dalla Cassazione

L'imam di Torino, Mohamed Shanin, resta libero. Ad annullare con rinvio il provvedimento è stata la Cassazione nell'attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese.
Lo scorso 30 dicembre era stata la Corte d'Appello di Caltanissetta a confermare il "no" all'espulsione dell'Imam dopo il provvedimento emesso dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
La Corte d'Appello di Torino due settimane aveva già stabilito che Mohamed Shanin doveva essere rilasciato dal Cpr nel quale era stato trasferito a fine novembre.
L’annuncio del ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici era stato dato dal Viminale proprio a dicembre dopo la decisione della Corte d’Appello di Torino.
Intanto il caso continua far discutere. Solo ieri pomeriggio, nella conferenza di inizio anno, la premier Giorgia Meloni lo ha utilizzato come caso esemplare per attaccare le toghe.