Luserna San Giovanni: slitta la riapertura dell’ufficio postale di via Primo Maggio

Non riaprirà ancora mercoledì prossimo l’ufficio postale di Luserna San Giovanni, chiuso da settembre. Un imprevisto infatti ha fatto slittare a dicembre la previsione di conclusione del cantiere negli uffici di via Primo Maggio 46. Anche per tornare a prelevare al Postamat bisognerà aspettare.

“Nel corso dei lavori presso l’ufficio postale di Luserna San Giovanni, si è resa necessaria una revisione di alcuni elementi strutturali preesistenti, con conseguente intervento di rimozione e sostituzione. Tale attività ha comportato un parziale slittamento del cronoprogramma inizialmente previsto” informa Poste Italiane.

In paese circolavano voci sulla possibilità che fosse fallita l’azienda a cui erano stati affidati i lavori ma Poste smentisce l’ipotesi e aggiorna le tempistiche: “Attualmente i nuovi arredi sono stati installati e si prevede la conclusione dei lavori entro il mese di dicembre, in cui tornerà operativo anche l’Atm Postamat”.