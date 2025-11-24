All'Ospedale Mauriziano flashmob contro la violenza sulle donne

Per sensibilizzare sul tema della Violenza contro le Donne, che è innanzitutto un problema di salute psico fisica della persona, l’Ospedale Mauriziano organizza un Flash Mob martedì 25 novembre, alle ore 14, nell’atrio centrale dell’ospedale, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: un Sentiero di Foulard di colori diversi, ciascuno a rappresentare una figura professionale coinvolta nell’equipe antiviolenza dell’ospedale, tutti annodati fra loro a simboleggiare la rete stretta attorno alle vittime di violenza: l’infermiere di triage, il medico di emergenza-urgenza, la psicologa, l’ostetrica, l’assistente sociale il pediatra. Saranno presenti i membri dell’equipe, ma anche la direzione generale e sanitaria dell’Ospedale, i dipendenti, la questura e il pubblico, in un momento collettivo di confronto e rafforzamento di consapevolezza sul tema come piaga sociale, che riguarda tutti, al di là del ruolo e del genere.

«La nostra Azienda è particolarmente attenta a questo tema – sottolinea Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano -. Il personale del nostro pronto soccorso in particolare è costantemente formato e aggiornato sulle strategie per contrastare la violenza di genere, una battaglia che spesso inizia dalla segnalazione nel nostro reparto di emergenza-urgenza. Da qui parte il percorso di presa in carico delle vittime, in collaborazione con i servizi sociali e con le forze dell’ordine. Oltre a questo abbiamo partecipato e collaboriamo a progetti di ricerca, in collaborazione con l’Università di Torino, per mettere a punto nuovi strumenti a disposizione degli operatori, con lo scopo di migliorare costantemente il nostro ruolo di antenna di un fenomeno che è sanitario e sociale».