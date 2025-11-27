Dai fiori nei cortili alla pulizia: Cavour ha un secondo sindaco

Pensano a un paese più pulito e più curato, ma vogliono lavorare anche sulla storia di Cavour. Sono i componenti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi per i prossimi due anni.

I consiglieri sono: Pietro Beltramo, Nicole Scanavino, Filippo Bunino, Giulia Neagu, Raffaele Giunta, Ilaria Corso, Kevin Ada Muta, Aurora Cavallaro, Alessia Rosu, Gabriele Orgocka, Andrea Porporato, Irene De Stefano, Giorgio Primo, Lucia Comba, Paul Peiretti, Carlotta Scarano Giolitti e Giulia Polastri e Simone Borda Bossana, che hanno eletto sindaco.

Il 31 ottobre nella sala consigliare del municipio si è tenuta la riunione di insediamento, coordinato dal sindaco ‘grande’ Sergio Paschetta, dal consigliere all'Istruzione e scuola Silvio Felizia, dal dirigente scolastico Ubertino Battisti, dal funzionario comunale Lodovico Buscatti e dalla responsabile della biblioteca Antonella Ronchegalli.

“I ragazzi di primaria e secondaria si sono cimentati in una vera e propria campagna elettorale con numerose idee che hanno stimolato noi adulti come una maggiore cura del paese con iniziative simili a ‘Puliamo il Mondo’, fiori nei cortili, oppure lavorare sulla storia di Cavour – racconta il dirigente Battisti –, ma non solo. Numerose sono state anche le proposte per le attività extracurriculari quali corsi di ceramica, gruppi di lettura e attività di teatro”.

Anche quest’anno sono stati nominati due membri che entrano a far parte della Commissione mensa comunale: “una richiesta fatta dai ragazzi e che il Comune ha accolto” spiega Battisti. I due rappresentanti sono: Beltramo per la primaria e Comba per la secondaria.