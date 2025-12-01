Volley A1/F: la Monviso Volley muove la classifica in vista di Novara [FOTO]

Dopo gli stop con Bergamo, Scandicci e Chieri, la Monviso Volley torna a macinare e a muovere la classifica, schiodandosi dal penultimo posto, salendo all’11esimo, con 11 punti. Il nuovo coach Peppe Nica esordisce con un punto contro Vallefoglia e ora ha diversi giorni di tempo per lavorare con la squadra, dopo un calendario serrato. Il ritorno in campo è previsto il 10 dicembre in trasferta a Novara. Poi ci saranno altri 10 giorni di tempo per prepararsi al momento clou della stagione, con un filotto di partite determinanti con Macerata, Perugia, Cuneo e Firenze. Quattro partite in cui la Wash4green si gioca la salvezza.

Ieri la squadra ha lottato contro una Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia fiaccata dalla sconfitta pesante in Challenge Cup con l’Aek Atene. Le marchigiane hanno mostrato una maggior compattezza e più frecce all’arco di coach Andrea Pistola, che rumors danno come allenatore della Monviso Volley nella prossima stagione. A imprimere la svolta decisiva, la ex Carletti che con due palle spinte ha coronato una rimonta inattesa nel tie-break, dal punteggio di 12-9.

Tra le padrone di casa brilla Davyskiba con 23 punti, seguita da D’Odorico con 16. Altra prestazione non sufficiente di Malual con 13 punti e 7 errori, appena un punto in più di Dodson e due di Akrari.