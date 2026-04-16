Piscine Lido e Aversa, pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi acqua estivi 2026

È stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione degli spazi acqua presso le piscine a gestione diretta Lido e Aversa (impianto Parri), in vista della stagione estiva 2026.

Il bando riguarda l’assegnazione degli spazi sportivi per il periodo compreso tra giugno e luglio e sarà aperto alla presentazione delle domande a partire dal 15 aprile fino alle ore 12 del 4 maggio 2026.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza seguendo le modalità indicate negli allegati tecnici (1, 2, 3 e 4), che definiscono criteri, fasce orarie e requisiti di accesso agli spazi acqua. Prima dell’invio della domanda, è richiesta la consultazione della documentazione ufficiale, tra cui la nota informativa, la delibera dei criteri DelCI8 21/2025 e la Determina Dirigenziale n. 2071 dell’08/04/2026.

Il provvedimento disciplina la programmazione dell’utilizzo degli impianti natatori comunali, con l’obiettivo di garantire una gestione ordinata delle attività sportive e una distribuzione equilibrata degli spazi tra le diverse realtà che operano sul territorio.

Le piscine Lido e Aversa rappresentano due dei principali impianti cittadini per la pratica del nuoto e delle attività acquatiche, e anche per l’estate 2026 si confermano al centro della programmazione sportiva comunale.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 4 maggio 2026.