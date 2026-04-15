La piscina Lombardia chiusa il 17 aprile per interventi tecnici

Chiusura temporanea per la piscina Lombardia, che resterà non accessibile al pubblico nella giornata di venerdì 17 aprile 2026 per consentire lo svolgimento di un intervento tecnico.

La riapertura è prevista regolarmente lunedì 20 aprile, quando le attività riprenderanno secondo il consueto orario.

Struttura e servizi disponibili

L’impianto è dotato di una vasca coperta da 25 metri per 12,53, suddivisa in sei corsie e con una profondità variabile tra 1,20 e 1,80 metri. Una particolarità della struttura è la copertura amovibile, che consente l’utilizzo della vasca anche nei mesi estivi.

Per garantire l’accessibilità, è presente a bordo vasca un sollevatore idrodinamico dedicato alle persone con mobilità ridotta, utilizzabile con l’assistenza del personale di sorveglianza.

Spazi esterni nella stagione estiva

Durante il periodo estivo, l’offerta si amplia con una seconda vasca all’aperto, anch’essa di dimensioni 25 per 12,53 metri ma con profondità ridotta a 80 centimetri, pensata per attività di balneazione e acquaticità.

Una dotazione che rende l’impianto un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero, soprattutto nei mesi più caldi.