Calcio in lutto: Juve e Toro piangono la scomparsa di Alex Manninger

Il mondo del calcio è scosso in queste ore dalla drammatica scomparsa di Alex Manninger, il 48enne ex portiere austriaco che in carriera era stato il vice di Buffon alla Juve e in precedenza, nel 2002-2003 titolare in alcune gare in un Toro che non seppe evitare la retrocessione in serie B.

Lo scontro ad un passaggio a livello

In Italia lo ricordiamo anche per aver vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Brescia e Siena. L'auto sulla quale viaggiava è stata investita da un treno passeggeri. L'incidente è successo poco dopo le 8 del mattino a nord di Salisburgo, in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito. La sua vettura, un minivan, è stata centrata in peno e poi trascinata per diversi metri. I passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti illesi, ma malgrado la tempestività dei soccorsi per il pover Manninger non vi è stato nulla da fare.

I messaggi di cordoglio di Toro e Juve

Immediato il cordoglio da parte di tutte le squadre in cui l'ex portiere austriaco aveva giocato. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger, ex portiere con un'esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria", così lo ha voluto ricordare il Toro sul suo sito web.

"Oggi è un giorno tristissimo. Se ne è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari - lo ha ricordato così la Juve sui suoi canali social - umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".