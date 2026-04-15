Ripartono i campi di calcio di Rivoli grazie al Lascaris 1954

A.S.D. Lascaris 1954 si è aggiudicata il bando per la gestione degli impianti sportivi da calcio situati in via Isonzo e via Orsiera, nel Comune di Rivoli. Un risultato che rappresenta un passaggio significativo sia per la società sia per la Città, nell’ambito di un percorso volto alla valorizzazione e al rilancio dell’impiantistica sportiva cittadina.

L’assegnazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo della società, che rafforza così la propria presenza sul territorio con l’obiettivo di ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta sportiva rivolta ai giovani.

Il progetto presentato da Lascaris si inserisce in una visione che coniuga crescita sportiva e responsabilità educativa, con particolare attenzione alla valorizzazione delle strutture e alla loro piena fruibilità da parte della comunità. Un’impostazione che si integra con la strategia dell’Amministrazione comunale, impegnata a migliorare la qualità e l’accessibilità degli impianti sportivi cittadini anche attraverso un piano di investimenti in corso, con piastre sportive pubbliche, una nuova tensostruttura, la riqualificazione dei campi da tennis a Maiasco e la partecipazione a due bandi per un Palazzetto dello Sport e il rifacimento dell'impianto di atletica.

In questo quadro, gli interventi di ripristino e valorizzazione degli impianti oggetto di affidamento saranno interamente a cura e a carico della Lascaris, senza oneri per l’Ente. A ciò si aggiunge inoltre anche l’impegno della società verso la certificazione ISO 20121, dedicata alla gestione sostenibile degli eventi. Un approccio che si traduce in azioni concrete lungo quattro direttrici: governance, sostenibilità ambientale, responsabilità etico-sociale e sviluppo sportivo, con l’obiettivo di costruire un modello organizzativo solido, responsabile e orientato al futuro.

I nuovi impianti consentiranno di potenziare l’attività sportiva, migliorare l’organizzazione delle squadre e garantire spazi adeguati a sostenere un percorso formativo sempre più strutturato, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Il progetto sportivo sarà inoltre arricchito da iniziative a forte valenza educativa e sociale, tra cui un sistema di borse di studio rivolto ai giovani atleti, che premierà non solo i risultati sportivi ma anche l’impegno scolastico e la partecipazione ad attività formative e sociali.

“Questa assegnazione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e, soprattutto, una responsabilità importante nei confronti del territorio,” dichiara Vincenzo Gaeta, Presidente del Lascaris “Il nostro impegno sarà quello di valorizzare al meglio questi spazi, mettendoli al servizio dei ragazzi, delle famiglie e della comunità. Crediamo fortemente nel ruolo dello sport come strumento educativo e sociale, capace di generare valore nel tempo.”

“L’aggiudicazione di questo bando rappresenta un passaggio concreto nel percorso che la Città di Rivoli ha avviato per valorizzare e rilanciare la propria impiantistica sportiva,” dichiara il sindaco Alessandro Errigo. “Il progetto presentato da Lascaris è stato ritenuto di pubblico interesse perché capace di coniugare qualità sportiva, attenzione educativa e investimento sulle strutture. L’obiettivo condiviso è restituire alla città impianti più funzionali, accessibili e pienamente vissuti dalla comunità, a partire dai più giovani”.