Incendio in abitazione nei luoghi dell'alluvione: salvate tre persone e due gatti

Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23,30, un incendio è divampato in un'abitazione situata in località Montecomposto, nel comune di Rubiana, centro isolato a causa dell'esondazione del torrente Messa. Le fiamme, originate nelle cantine, hanno rapidamente invaso l'intero edificio, saturando gli ambienti di fumo denso e rendendo impraticabili le vie di fuga.

I vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre, affrontando notevoli difficoltà logistiche a causa delle strette strade di accesso, percorribili solo da mezzi di piccole dimensioni, vista la recente alluvione che ha colpito il comune e che ha reso le vie fangose. Nonostante le condizioni avverse, i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo tre persone e due gatti rimasti bloccati al primo piano dell'edificio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore. Ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti le cause dell'incendio.