 / Cronaca

Cronaca | 02 dicembre 2025, 09:05

Esplosione nella notte: ignoti hanno fatto saltare un bancomat a Volvera. Poi la fuga in auto

L'allarme intorno alle 4.30 di oggi. In azione malviventi che hanno messo nel mirino lo sportello di via Airasca 20

Un bancomat è stato fatto esplodere nel cuore della notte a Volvera

Un bancomat è stato fatto esplodere nel cuore della notte a Volvera

Un'esplosione ha squarciato la notte, a Volvera. Erano circa le 4.30 quando - alcuni malviventi - hanno fatto saltare uno sportello bancomat prima di darsi alla fuga.
Si tratta dello sportello che si trova in via Airasca 20, della Unicredit. 

Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili si sono poi dati alla fuga scappando a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pinerolo: resta ancora da quantificare il danno subito. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium