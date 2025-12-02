Un'esplosione ha squarciato la notte, a Volvera. Erano circa le 4.30 quando - alcuni malviventi - hanno fatto saltare uno sportello bancomat prima di darsi alla fuga.
Si tratta dello sportello che si trova in via Airasca 20, della Unicredit.
Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili si sono poi dati alla fuga scappando a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pinerolo: resta ancora da quantificare il danno subito.
In Breve
martedì 02 dicembre
lunedì 01 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cultura e spettacoli
Cronaca | 02 dicembre 2025, 09:05
Esplosione nella notte: ignoti hanno fatto saltare un bancomat a Volvera. Poi la fuga in auto
L'allarme intorno alle 4.30 di oggi. In azione malviventi che hanno messo nel mirino lo sportello di via Airasca 20
Un'esplosione ha squarciato la notte, a Volvera. Erano circa le 4.30 quando - alcuni malviventi - hanno fatto saltare uno sportello bancomat prima di darsi alla fuga.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?