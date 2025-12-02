Esplosione nella notte: ignoti hanno fatto saltare un bancomat a Volvera. Poi la fuga in auto

Un'esplosione ha squarciato la notte, a Volvera. Erano circa le 4.30 quando - alcuni malviventi - hanno fatto saltare uno sportello bancomat prima di darsi alla fuga.

Si tratta dello sportello che si trova in via Airasca 20, della Unicredit.



Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili si sono poi dati alla fuga scappando a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pinerolo: resta ancora da quantificare il danno subito.