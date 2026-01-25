Colpisce la mamma con una sparachiodi alla testa: donna ancora gravissima in ospedale

Resta ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Giovanni Bosco di Torino Luciana Cat Berro, la 65enne che ieri è stata colpita alla testa con una pistola sparachiodi dal figlio Paolo Ferri nella sua abitazione a Caselle. La donna è in coma ed attualmente la prognosi resta riservata.

Il 40enne agricoltore le ha sparato al capo, con l'attrezzo che si usa per abbattere gli animali. E' stato poi proprio Ferri intorno alle 3 di notte a chiamare il 112, facendo arrivare nell'abitazione di via Torino 90 i Carabinieri ed i sanitari del 118. Il gesto si è consumato nell'abitazione condivisa da madre e figlio, anche sede dell'azienda agricola di cui il 40enne è titolare.

Abitazione sotto sequestro

Il figlio, interrogato dai carabinieri in caserma a Caselle, dopo alcune ore è stato arrestato e trasferito in carcere a Torino. Poi, una volta terminati i rilievi della scientifica, l'abitazione di via Torino è stata posta sotto sequestro. Già da qualche tempo i rapporti famigliari si erano deteriorati. In un audio inviato alcune ore prima dell'episodio, il 40enne avrebbe 'preannunciato' di volere uccidere la madre dopo l'ennesimo litigio.