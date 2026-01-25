Juventus-Napoli, dopo gli scontri sulla A1 bloccati dalla Questura circa 300 ultras partenopei al casello di Trofarello

Attorno alle 16 diverse centinaia di ultras del Napoli, che stavano arrivando a Torino a bordo di minivan e auto private per l’incontro calcistico Juventus- Napoli delle 18 di questa sera, sono stati intercettati dalla Questura di Torino al casello di Trofarello. Oltre 300 supporters partenopei sono stati identificati sul posto, con il prezioso supporto di diverse pattuglie della Polizia Scientifica fatte convergere sul posto.

Scontri con la Lazio

I tifosi sono stati seguiti lungo la A21 da pattuglie della Polizia Stradale e della Digos della Questura torinese, dopo quanto accaduto questa mattina a Frosinone. Lungo la carreggiata nord si sono registrati scontri fra un gruppo di tifosi della Lazio, proveniente dalla trasferta a Lecce, e i supporters napoletani in viaggio verso il capoluogo piemontese.

Petardi, fumogeni ed aste

A Torino, alla vista del dispositivo predisposto all’ingresso della tangenziale, i tifosi si sono disfatti di oltre 100 aste in PVC della lunghezza da 60 a 120 cm circa, di diversi petardi, numerosi fumogeni, una torcia di segnalazione, 2 manufatti esplosivi artigianali e 4 petardi di piccole dimensioni, per mettere in sicurezza i quali sono intervenuti gli artificieri. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso le visioni delle immagini per attribuirne la disponibilità.

La posizione di ciascuno sarà attentamente vagliata nelle prossime ore, per l’adozione di provvedimenti di natura amministrativa e l’eventuale segnalazione autorità giudiziaria. Tra gli ultras identificati si ritiene possa esserci qualcuno che ha partecipato agli scontri di questa mattina. La partita ha avuto regolare inizio alle ore 18.