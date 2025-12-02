Osasco: Buttigliero si dimette per accordi pre-elettorali

Venerdì 28 novembre si è dimesso dal Consiglio comunale di Osasco Marco Buttigliero, consigliere di minoranza del gruppo ‘Osasco è viva’. La decisione era già stata presa prima di elezioni quando, con i suoi compagni di lista, si era stabilita la turnazione in caso di sconfitta: tranne Laura Maio, candidato sindaco, tutti gli altri invece devono svolgere non più di un anno di mandato.

“L’obiettivo è garantire che l’attenzione dei consiglieri di minoranza rimanga alta, che non ci siano cali di tensione” spiega Buttigliero. Al suo posto entrerà in Consiglio comunale Stefano Cardetti: “Tuttavia non abbandonerò l’impegno per il Comune e continuerò a partecipare alle riunioni periodiche del nostro gruppo. Ad Osasco c’è ancora tanto da fare”. Buttigliero nel suo messaggio di saluto, ha anche ricordato come lo stesso impegno fosse stato assunto da Sara Scarantino, auspicandosi che venisse mantenuto. Scarantino, però, dopo le elezioni è uscita da ‘Osasco è viva’ e interrogata sulla questione preferisce non rispondere.