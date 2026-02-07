“Io sto col poliziotto”, la Lega in piazza a Torino

Un messaggio di vicinanza e sostegno concreto alle forze dell’ordine. È quanto ribadito questa mattina in piazza San Carlo, a Torino, dall’assessore regionale alla Sicurezza Enrico Bussalino e dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Fabrizio Ricca, intervenuti all’iniziativa “Io sto col poliziotto”, organizzata dal partito nel capoluogo piemontese.

“Vogliamo esprimere in modo chiaro e concreto la nostra solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, che quotidianamente operano con professionalità e senso del dovere a tutela della sicurezza dei cittadini, spesso in contesti complessi e delicati”, hanno sottolineato Bussalino e Ricca durante l’evento.

Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato come il sostegno della Regione Piemonte non si limiti alle parole, ma si traduca in scelte operative. In questa direzione va lo stanziamento di 1,3 milioni di euro destinati al Patto per la Sicurezza di Torino, considerato uno strumento centrale di collaborazione istituzionale per rafforzare il presidio del territorio e il coordinamento tra enti locali e forze di polizia.

“La sicurezza è e continuerà a essere una priorità”, hanno ribadito i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale, annunciando l’impegno a proseguire su questa linea anche in futuro, individuando ulteriori risorse e strumenti per sostenere chi garantisce ogni giorno legalità, ordine pubblico e tranquillità alle comunità piemontesi.