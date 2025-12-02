Torino diventa la Capitale delle Università Europee: 4 giorni dedicati all’innovazione e alle soluzioni per il cambiamento climatico

Dal 21 al 24 maggio 2026, Torino ospiterà la prima edizione dello European University Festival – Climate Change (www.europeanuniversityfestival.eu), tenuto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Il Festival è un grande evento internazionale dedicato all’innovazione, al futuro e alla risoluzione delle sfide globali, con un focus inaugurale sul cambiamento climatico.

L’obiettivo è creare una rete scientifica e culturale permanente per le nuove generazioni, coinvolgendo università, studenti, ricercatori e partner da tutto il mondo.

Una Cerimonia di Apertura a Impatto Globale

Il Festival si aprirà il 21 maggio 2026 in uno dei simboli più iconici di Torino, con una cerimonia trasmessa in diretta mondiale e con la partecipazione di star internazionali.

L’evento inizierà con uno spettacolare show di raggi laser che attraversano l’atmosfera, un effetto visivo unico ripreso dai satelliti, che evidenzia la dimensione globale dell’iniziativa.

A seguire, il Concerto Globale per l’Azione Climatica, una performance internazionale di beneficenza a sostegno delle soluzioni universitarie per il clima.

La direzione artistica è affidata a Oscar Generale, produttore e manager hollywoodiano.

Per quattro giorni, Torino diventerà un laboratorio internazionale in cui:

• le università presenteranno i loro progetti di ricerca;

• i ricercatori proporranno soluzioni innovative per contrastare il cambiamento climatico;

• studenti e giovani talenti collaboreranno in un ambiente creativo e competitivo.

I migliori progetti saranno selezionati e finanziati dal Comitato Scientifico e inseriti nel Manifesto Universitario per il Clima, un documento che raccoglie le proposte più innovative provenienti dalle università europee e internazionali.

Comitato Scientifico e Ospiti d’Onore

Il Comitato Scientifico comprenderà esperti e istituzioni di fama mondiale nei settori del clima, della scienza e dell’innovazione, dal Prof. Luca Mercalli — Coordinatore del Comitato Scientifico, Presidente della Società Meteorologica Italiana, al Prof. Michael Oppenheimer — Geosciences and International Affairs, Princeton University; Participant in the Nobel Prize–winning Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dal Prof. Claudio Cassardo — Dipartimento di Fisica, Università di Torino; esperto di fisica dell’atmosfera, al Prof. Salvatore Bitonti — Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. E poi Giorgio Chiellini — Campione sportivo internazionale, Capitano della Nazionale Italiana di Calcio, vincitore di UEFA Euro 2021 e altri ospiti e ricercatori di fama mondiale

Lancio Istituzionale

L’iniziativa sarà ufficialmente lanciata nel febbraio 2026 con una conferenza presso il Parlamento Europeo, segnando l’inizio di un Festival destinato a diventare un punto di riferimento globale.