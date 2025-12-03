Tecnologie all’avanguardia nella chirurgia dell’occhio: in Sedes Sapientiae arriva l’OCT intraoperatorio

Alla Clinica Sedes Sapientiae è stata introdotta una nuova tecnologia, fondamentale per gli interventi di Oculistica: il microscopio Leica Proveo 8 con sistema OCT EnFocus. Questo strumento di ultima generazione consente di visualizzare in tempo reale, ad altissima risoluzione e in modalità tridimensionale, i dettagli anatomici più minuti dell’occhio.

In un ambito in cui i micron fanno la differenza, questa tecnologia permette di passare da una stima a una misurazione matematica precisa e oggettiva, garantendo al paziente un intervento con i più elevati standard di sicurezza.

Le innovazioni del sistema OCT EnFocus assicurano trasparenza sia per il paziente che per il medico, come conferma il dottor Alberto Bellone, Professionista di riferimento per la Chirurgia Oculistica della Clinica Sedes.

“La mia filosofia è sempre stata quella di garantire al paziente la massima tranquillità possibile. L’esperienza del chirurgo è fondamentale, ma oggi possiamo integrarla con una tecnologia che ci permette di vedere l’invisibile. Con l’OCT intraoperatorio non stiamo più stimando una distanza o una profondità: la stiamo misurando. Questo si traduce in una sicurezza attiva, che previene le complicanze prima che possano verificarsi.”

Grazie all’introduzione di questa nuova tecnologia, la chirurgia oculare in Clinica Sedes Sapientiae si conferma un punto di riferimento per la precisione, la sicurezza e la centralità del paziente in ogni fase dell’intervento.

Il Servizio di Oculistica in Sedes

Il servizio di Oculistica è dedicato alla diagnosi e ai trattamenti di tutti i difetti visivi e delle patologie che interessano l’occhio dei pazienti adulti. Si avvale della professionalità di numerosi specialisti ed è dotato di tecnologie all’avanguardia per eseguire visite oculistiche ambulatoriali complete e interventi chirurgici.

Le principali patologie trattate dagli oculisti della Clinica Sedes Sapientiae di Torino:

· difetti visivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, anisometropia)

· Glaucoma

· Cataratta

· Patologie della retina

· Patologie della cornea

· Maculopatie.