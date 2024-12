Torino prende il volo con Leonardo: "Caselle riferimento per la parte aeronautica del caccia del futuro"

L'aerospazio torinese sempre più protagonista nel panorama internazionale. La conferma è arrivata nelle scorse ore per voce di Guglielmo Maviglia , responsabile per Leonardo del Global Combat Air Programme , nel corso di una audizione alla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato .

Il progetto GCap è quello che vede l'Italia impegnata insieme a Regno Unito e Giappone nella realizzazione del caccia del futuro. E il manager di Leonardo ha confermato che - nell'ambito della realizzazione del velivolo di sesta generazione entro il 2035 - tutta la parte di riferimento per l'aeronautica sarà sulle spalle dello stabilimento torinese di Caselle . " Stiamo immaginando su Torino Caselle la componente dove si concentreranno le attività per quanto riguarda l'aeronautica - ha detto, precisando anche che - ci sono tutta una serie di siti di Leonardo che valorizzeremo.Poi avremo un sito" di riferimento anche per il programma Gcap" .

Intanto, in calendario c'è soprattutto la data in cui le aziende capofila per le rispettive nazioni coinvolte (Leonardo, per l'Italia), dovranno firmare l'accordo di joint venture per creare la nuova società che guiderà la progettazione e lo sviluppo del Gcap.