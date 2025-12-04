Pianezza pensa alla salute: la Giornata del Cuore e tante iniziative l’8 dicembre

L’8 dicembre sono in arrivo tanti eventi e iniziative a Villa Leumann, sede del Palazzo Comunale, organizzati dalla Proloco insieme al Comune di Pianezza. La giornata si apre con il tradizionale Mercatino di Natale, dalle ore 9.30 alle 18, con tante bancarelle e le casette di legno natalizie.



L’evento clou dell’8 dicembre è la Giornata del Cuore. «Per tutto il mattino – spiega il Sindaco Antonio Castello – dentro il Palazzo Comunale i cittadini di Pianezza avranno l’opportunità di effettuare visite cardiologiche gratuite con l’elettrocardiogramma, controllo della pressione e della glicemia. Sono previsti anche gli esami del sangue, visite mediche e controllo visivo. I cittadini di Pianezza avranno anche la possibilità di ritirare dei ticket per fare altri esami gratuiti».

La mattinata di eventi a Villa Leumann prosegue alle ore 10 con l’inaugurazione della Mostra dei Presepi, in cui saranno esposti i presepi realizzati dai cittadini e dalle classi di diverse scuole di Pianezza. La mostra sarà aperta e visibile presso la Grotta del Comune. All’inaugurazione ci sarà un concerto di musiche natalizie e la partecipazione degli Zampognari e alle ore 11.30 ci sarà una lettura animata per i bambini nella sala consigliare.

Alle ore 10.30 l’Amministrazione Comunale incontrerà le famiglie nella Sala Consiglio per il “Benvenuto Bebè” a tutti i bimbi nati nell’anno 2025. Alle 11 per tutti i cittadini interessati ci saranno le visite guidate di Villa Leumann con le guide dell’Unecon, mentre alle ore 12 sono previsti i festeggiamenti per le coppie di Pianezza che nell’anno 2025 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

Nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione della nuova pista di pattinaggio su ghiaccio nel piazzale e l’intrattenimento per i bambini con i Babbi Natale e i balli country.

«Per il secondo anno abbiamo voluto allestire la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel piazzale di Villa Leumann – racconta la Presidente della Proloco Rosanna Fassino –. La pista sarà inaugurata l’8 dicembre e resterà aperta tutti i giorni fino all’11 gennaio. Lo scorso anno la pista di pattinaggio ha riscosso grande successo per tutte le Feste Natalizie». Intorno alla pista, nella splendida cornice del parco di Villa Leumann, sede del Comune di Pianezza, ci saranno alcune casette natalizie con gli stand gastronomici per creare una magica atmosfera natalizia.

Nel pomeriggio la festa continua alle ore 17 con l’inaugurazione e l’accensione del Presepe del Gruppo Alpini nel giardino di Villa Leumann e con la distribuzione di vin brulè e panettone per tutti e cioccolata calda per i bambini.

Alle 17.30 sarà, infine, inaugurata l’illuminazione natalizia di Villa Leumann che durerà per tutte le Feste Natalizie.

